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Нафтогаз: жителям Новояворівська та Нового Роздолу уже подають тепло

Нафтогаз: жителям Новояворівська та Нового Роздолу уже подають тепло

Київ • УНН

 • 12593 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У частини жителів Новояворівська та Нового Роздолу нарешті з'явилось опалення. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв, передає УНН.

"Днями запустили котли на Новороздільській та Новояворівській ТЕЦ. І в домівки мешканців нарешті почало надходити тепло. Наразі в Новояворівську садочки, школа, ліцей та частина житлових будинків вже з теплими батареями. В Новому Роздолі в окремі райони теж вже подається тепло, в інших тривають ремонті та профілактичні роботи. Розраховуємо, що до кінця тижня у всіх домівках обох міст буде опалення", - написав Коболєв.

З його слів, "гостру фазу кризи" вже пройдено, але попереду ще багато проблем.

Голова Нафтогазу розповів, що із нагального потрібно:

  • перевірити стан газотурбіного обладнання та його систем;
  • організувати постійний нагляд за роботою обладнання та швидке реагування на технічні збої;
  • провести всі необхідні профілактичні роботи;
  • створити аварійний запас на ТЕЦ;
  • забезпечити ТЕЦ всіма необхідними матеріально-технічними ресурсами;
  • відновити довіру працівників до керівництва ТЕЦ;
  • розібратись з електромережами;
  • вирішити питання сплати податків до місцевого бюджету.

Раніше УНН повідомляв, що дві ТЕЦ - у містах Новояворівськ та Новий Роздол, які були влітку арештовані НАБУ, - не могли отримати газ для початку опалювального сезону.  Ситуація з опалювальним сезоном у Новояворівську та Новому Роздолі була визнана надзвичайною ситуацією техногенного характеру. 

Пізніше було призначено нового керівника Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ, які є відокремленим підрозділом підприємства групи Нафтогаз ТОВ “Нафтогаз Тепло”. 

Також Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд відсторонив від виконання обов’язків керівництво АРМА на тлі ситуації в Новояворівську та Новому Роздолі. В АРМА водночас заявили, що не отримували документів від уряду про відсторонення керівництва. 

Українські Національні Новини

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