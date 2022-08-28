В Киеве берега Днепра соединили огромным флагом Украины

Детали

"Сегодня левый и правый берега Днепра символически соединили украинским флагом в рамках художественной акции "Украина – едина". Украинский флаг длиной 430 метров развернули через Парковый пешеходный мост на Труханов остров в Киеве", – говорится в сообщении.

Участие в мероприятии приняли временно перемещенные жители Мариуполя, Мелитополя и других городов Украины.

"Эта акция очень символическая. Развертывание флага Украины и соединение им берегов Днепра показывает наше единство в борьбе за свободу и независимость Украины. В очередной раз мы демонстрируем всему миру, что территория Украины неделима и неприкосновенна, а Херсон, Мариуполь, Мелитополь, Донецк, Луганск и Крым – это Украина!" – отметил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Напомним

В Нью-Йорке развернули самый большой флаг Украины по случаю Дня Независимости.