У Нью-Йорку розгорнули найбільший прапор України з нагоди Дня Незалежності

Деталі

У Центральному парку Нью-Йорка громадяни України та місцеві жителі розгорнули «Прапор мужності», який, за їхніми словами, є найбільшим у світі прапором України.

Десятки людей несли прапори меншого розміру. Софія Бедрій, яка була в парку, сказала, що Україна завжди була незалежною і буде такою в майбутньому.

Тим часом у Канаді перед будинком парламенту Онтаріо відбулася церемонія підняття прапора. Анастасія Обидіна, українська студентка, сказала, що люди мають продовжувати підтримувати Україну, оскільки вона бореться не лише за свою свободу, а й за всі демократичні країни.

People in New York City and Toronto gathered to mark the 31st anniversary of Ukraine’s independence from the Soviet Union https://t.co/ATe1pdrRJe pic.twitter.com/REMNEVgAqa

— Reuters (@Reuters) August 25, 2022

Доповнення

Президент США Джо Байден з нагоди Дня Незалежності України надав допомогу в галузі безпеки на суму 3 мільярди доларів, що є найбільшим пакетом допомоги Вашингтона з моменту вторгнення рф шість місяців тому.