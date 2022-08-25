В Нью-Йорке развернули самый большой флаг Украины по случаю Дня Независимости

Детали

В Центральном парке Нью-Йорка граждане Украины и местные жители развернули «Флаг мужества», который, по их словам, является самым большим в мире флагом Украины.

Десятки людей несли знамена меньшего размера. София Бедрий, которая была в парке, сказала, что Украина всегда была независимой и будет таковой в будущем.

Тем временем в Канаде перед зданием парламента Онтарио состоялась церемония поднятия флага. Анастасия Обыдина, украинская студентка, сказала, что люди должны продолжать поддерживать Украину, поскольку она борется не только за свою свободу, но и за все демократические страны.

People в Нью-Йорке и Торонто посетил 31-й годовщины Украины’с независимостью от Советского Союза https://t.co/ATe1pdrRJe pic.twitter.com/REMNEVgAqa

Дополнение

Президент США Джо Байден по случаю Дня Независимости Украины оказал помощь в области безопасности на сумму 3 миллиарда долларов, что является крупнейшим пакетом помощи Вашингтона с момента вторжения рф шесть месяцев назад.