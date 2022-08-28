У Києві береги Дніпра з'єднали величезним прапором України

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"Сьогодні лівий і правий береги Дніпра символічно об'єднали українським прапором в межах мистецткої акції "Україна – єдина". Український стяг довжиною 430 метрів розгорнули через Парковий пішохідний міст на Труханів острів у Києві", – ідеться у повідомленні.

Участь у заході взяли тимчасово переміщені жителі Маріуполя, Мелітополя та інших міст України.

"Ця акція дуже символічна. Розгортання прапора України та об'єднання ним берегів Дніпра показує нашу єдність у боротьбі за свободу й незалежність України. Вкотре ми демонструємо всьому світу, що територія України неподільна і недоторкана, а Херсон, Маріуполь, Мелітополь, Донецьк, Луганськ і Крим – це Україна!" – зазначив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Нагадаємо

У Нью-Йорку розгорнули найбільший прапор України з нагоди Дня Незалежності.