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У Києві береги Дніпра з'єднали величезним прапором України

Київ • УНН

 • 196315 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Києві в межах акції "Україна – єдина" через Парковий пішохідний міст розгорнули український прапор довжиною 430 метрів. Про це в Telegram повідомило Міністерство культури та інформаційної політики, інформує УНН.

У Києві береги Дніпра з'єднали величезним прапором України

Деталі

"Сьогодні лівий і правий береги Дніпра символічно об'єднали українським прапором в межах мистецткої акції "Україна – єдина". Український стяг довжиною 430 метрів розгорнули через Парковий пішохідний міст на Труханів острів у Києві", – ідеться у повідомленні.

Участь у заході взяли тимчасово переміщені жителі Маріуполя, Мелітополя та інших міст України.

"Ця акція дуже символічна. Розгортання прапора України та об'єднання ним берегів Дніпра показує нашу єдність у боротьбі за свободу й незалежність України. Вкотре ми демонструємо всьому світу, що територія України неподільна і недоторкана, а Херсон, Маріуполь, Мелітополь, Донецьк, Луганськ і Крим – це Україна!" – зазначив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Нагадаємо

У Нью-Йорку розгорнули найбільший прапор України з нагоди Дня Незалежності.

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