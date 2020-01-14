В Киеве активисты создали реестр исторических фонарей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Активисты и жители Киева начали составлять список и карту аутентичных исторических фонарей. Об этом сообщил один из инициаторов идеи, исследователь истории советской архитектуры Семен Широчин на своей странице в Facebook, передает УНН.
Так, он призвал всех неравнодушных присоединиться к акции. По его подсчетам, в целом, в Киеве около тысячи исторических фонарей.
Для того, чтобы внести фонарь в список, нужно выбрать место из списка, где располагается фонарь, проверить, отмечен этот объект на карте, и обозначить, если объект отсутствует.
Отметим, что соответствующая позиция активистов связана с недавним демонтажем фонарей в Мариинском парке и ботсада им. Фомина.
Так, фонарные столбы в Мариинском парке, стояли с 1950-х годов, были демонтированы в конце 2019 года. В КП "Киевгорсвет" заявили, что опорные светильники на входе в Мариинский парк были заменены, поскольку находились в аварийном состоянии.
После чего, киевлянин Василий Грубляк, художник-реставратор по образованию, предложил выкупить у коммунальщиков демонтированные фонари и отреставрировать.
Напомним, "Ежика в тумане" вернули в столичный сквер на Рейтарской.