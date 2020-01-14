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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113822 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 117328 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 134694 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107779 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109342 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109122 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132014 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130758 просмотра

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В Киеве активисты создали реестр исторических фонарей

В Киеве активисты создали реестр исторических фонарей

Киев  •  УНН

 • 29878 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Активисты и жители Киева начали составлять список и карту аутентичных исторических фонарей. Об этом сообщил один из инициаторов идеи, исследователь истории советской архитектуры Семен Широчин на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, он призвал всех неравнодушных присоединиться к акции. По его подсчетам, в целом, в Киеве около тысячи исторических фонарей.

Для того, чтобы внести фонарь в список, нужно выбрать место из списка, где располагается фонарь, проверить, отмечен этот объект на карте, и обозначить, если объект отсутствует.

Отметим, что соответствующая позиция активистов связана с недавним демонтажем фонарей в Мариинском парке и ботсада им. Фомина.

Так, фонарные столбы в Мариинском парке, стояли с 1950-х годов, были демонтированы в конце 2019 года. В КП "Киевгорсвет" заявили, что опорные светильники на входе в Мариинский парк были заменены, поскольку находились в аварийном состоянии.

После чего, киевлянин Василий Грубляк, художник-реставратор по образованию, предложил выкупить у коммунальщиков демонтированные фонари и отреставрировать.

Напомним, "Ежика в тумане" вернули в столичный сквер на Рейтарской.

Украинские Национальные Новости

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