У Києві активісти створили реєстр історичних ліхтарів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Активісти та мешканці Києва почали складати список і мапу автентичних історичних ліхтарів. Про це повідомив один із ініціаторів ідеї, дослідник історії радянської архітектури Семен Широчин на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, він закликав усіх небайдужих приєднатися до акції. За його підрахунками, загалом, у Києві близько тисячі історичних ліхтарів.
Для того, щоб внести ліхтар до списку, потрібно вибрати місце зі списку, де розташовується ліхтар, перевірити, чи відмічений цей об’єкт на карті, і позначити, якщо об’єкт відсутній.
Зазначимо, що відповідна позиція активістів пов’язана з нещодавнім демонтажем ліхтарів у Маріїнському парку і ботсаду ім. Фоміна.
Так, ліхтарні стовпи у Маріїнському парку, що стояли з 1950-х років, демонтували наприкінці 2019 року. У КП "Київміськсвітло" заявили, що опорні світильники на вході до Маріїнського парку були замінені, оскільки знаходились в аварійному стані.
Після чого, киянин Василь Грубляк, художник-реставратор за освітою, запропонував викупити у комунальників демонтовані ліхтарі і відреставрувати.
Нагадаємо, "Їжачка в тумані" повернули у столичний сквер на Рейтарській.