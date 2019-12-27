"Їжачка в тумані" повернули у столичний сквер на Рейтарській
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Скульптура "Їжачка в тумані" повернулася на своє колишнє місце, у сквер на вулиці Рейтарській у Києві, після трьох тижнів "відпустки", передає кореспондент УНН.
Повернулась скульптура вже оновленою та відреставрованою. Їжачку почистили голочки та відреставрували лапки, новенький в нього тепер і вузлик.
Скульптура зайняла своє місце в оновленому сквері, де створили еко-середовище з сонячними батареями, арт-деревом та контейнерами для сортування сміття.
Скульптура "Їжачок в тумані" з’явилась в Києві у 2009 році. Вона присвячена відомому мультиплікаційному персонажу – Їжачку з радянського мультфільму.
Нагадаємо, у Києві скульптуру "Їжачка в тумані" демонтували та відправили "почистити голки".