"Ежика в тумане" вернули в столичный сквер на Рейтарской
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Скульптура "Ежика в тумане" вернулась на свое прежнее место, в сквер на улице Рейтарской в Киеве, после трех недель "отпуска", передает корреспондент УНН.
Вернулась скульптура уже обновленной и отреставрированной. Ежику почистили иголочки и отреставрировали лапки, новенький у него теперь и узелок.
Скульптура заняла свое место в обновленном сквере, где создали эко-среду с солнечными батареями, арт-деревом и контейнерами для сортировки мусора.
Скульптура "Ежик в тумане" появилась в Киеве в 2009 году. Она посвящена известному мультипликационному персонажу - Ёжик из советского мультфильма.
Напомним, в Киеве скульптуру "Ежика в тумане" демонтировали и отправили "почистить иглы".