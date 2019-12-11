У Києві демонтували скульптуру "Їжачка в тумані"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Києві скульптуру "Їжачка в тумані" демонтували та відправили "почистити голки". Навколо постаменту планують облаштувати екопарк. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку в Facebook скульптора Костянтина Скритуцького.
"Нарешті навколо їжачка буде облаштовано інноваційний екопарк. Це стало можливим завдяки ГО Зміни, адміністрації Шевченківського району та Олегу Гарязі особисто. А Їжачок тим часом поїхав чистити голки перед довгоочікуваним відкриттям. До зустрічі в оновленому просторі!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, скульптура "Їжачок в тумані" з’явилась в Києві у 2009 році. Вона присвячена відомому мультиплікаційному персонажу – Їжачку з радянського мультфільму.
Також нагадаємо, на Черкащині після реставрації зруйнувалася скульптура воїна-визволителя.