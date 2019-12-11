На Черкащині після реставрації зруйнувалася скульптура воїна-визволителя
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На Черкащині після неякісної реставрації, на яку було виділено 93 тис. гривень, зруйнувалася скульптура воїна-визволителя часів Другої світової війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.
"Смілянською місцевою прокуратурою, реалізовуючи законодавчо надані повноваження, виявлено факт неналежного виконання умов договору, укладеного між виконавчим комітетом Вільшанської селищної ради та фізичною особою-підприємцем на реконструкцію скульптури воїна-визволителя часів Другої світової війни на братській могилі в смт Вільшана Городищенського району", - йдеться в повідомленні.
За даними прокуратури, скульптура, яка є предметом вказаного договору, профінансованого за бюджетні кошти на понад 93 тис. грн, виготовлена виконавцем робіт з порушенням технології, передбаченої умовами договору та з матеріалів, непридатних для вуличної експлуатації, що стало наслідком її руйнування.
Факт неналежного виконання договірних зобов’язань в частині якості виконаних робіт підтверджено проведеною у кримінальному провадженні судовою мистецтвознавчою експертизою.
У зв’язку з очевидним порушенням державних інтересів щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, прокурор звернувся до суду з позовною заявою про зобов’язання фізичної особи-підприємця безоплатно усунути недоліки в роботі, виконаній за кошти місцевого бюджету.
"В ході судового розгляду справи за вказаним позовом, ураховуючи принципову позицію прокуратури, відповідач добровільно належним чином виконав умови договору, виготовивши та встановивши скульптуру воїна-визволителя часів Другої світової війни на братській могилі в смт Вільшана", - підсумували в пресслужбі.
Нагадаємо, на колишньому постаменті Леніна у Києві з'явилась нова скульптура.