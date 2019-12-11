В Черкасской области после реставрации разрушилась скульптура воина-освободителя

"Смелянской местной прокуратурой, реализуя законодательно предоставленные полномочия, обнаружен факт ненадлежащего исполнения условий договора, заключенного между исполнительным комитетом Ольшанского поселкового совета и физическим лицом-предпринимателем на реконструкцию скульптуры воина-освободителя времен Второй мировой войны на братской могиле в селе Вильшана Городищенского района", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, скульптура, которая является предметом указанного договора, профинансированного за бюджетные средства более чем 93 тыс. грн, изготовленная исполнителем работ с нарушением технологии, предусмотренной условиями договора и из материалов, непригодных для уличной эксплуатации, что стало следствием ее разрушения.

Факт ненадлежащего исполнения договорных обязательств в части качества выполненных работ подтвержден проведенной в уголовном производстве судебной искусствоведческой экспертизой.

В связи с очевидным нарушением государственных интересов по эффективному и рациональному использованию бюджетных средств, прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании физического лица-предпринимателя безвозмездно устранить недостатки в работе, выполненной за средства местного бюджета.

"В ходе судебного рассмотрения дела по указанному иску, учитывая принципиальную позицию прокуратуры, ответчик добровольно должным образом выполнил условия договора, изготовив и установив скульптуру воина-освободителя времен Второй мировой войны на братской могиле в селе Вильшана", - подытожили в пресс-службе.

Напомним, на прежнем постаменте Ленина в Киеве появилась новая скульптура.