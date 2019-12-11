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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102310 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 67343 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 102144 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115053 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 145906 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Киеве демонтировали скульптуру "Ёжика в тумане"

В Киеве демонтировали скульптуру "Ёжика в тумане"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Киеве скульптуру "Ежика в тумане" демонтировали и отправили "почистить иголки". Вокруг постамента планируют обустроить экопарк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook скульптора Константина Скритуцкого.

"Наконец вокруг ежика будет обустроен инновационный экопарк. Это стало возможным благодаря ОО Змины, администрации Шевченковского района и Олегу Гаряге лично. А Ежик тем временем поехал чистить иголки перед долгожданным открытием. До встречи в обновленном пространстве!", - говорится в сообщении.

Напомним, скульптура "Ежик в тумане" появилась в Киеве в 2009 году. Она посвящена известному мультипликационному персонажу - Ёжику из советского мультфильма.

Также напомним, в Черкасской области после реставрации разрушилась скульптура воина-освободителя.

Украинские Национальные Новости

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