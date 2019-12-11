В Киеве демонтировали скульптуру "Ёжика в тумане"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Киеве скульптуру "Ежика в тумане" демонтировали и отправили "почистить иголки". Вокруг постамента планируют обустроить экопарк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook скульптора Константина Скритуцкого.
"Наконец вокруг ежика будет обустроен инновационный экопарк. Это стало возможным благодаря ОО Змины, администрации Шевченковского района и Олегу Гаряге лично. А Ежик тем временем поехал чистить иголки перед долгожданным открытием. До встречи в обновленном пространстве!", - говорится в сообщении.
Напомним, скульптура "Ежик в тумане" появилась в Киеве в 2009 году. Она посвящена известному мультипликационному персонажу - Ёжику из советского мультфильма.
Также напомним, в Черкасской области после реставрации разрушилась скульптура воина-освободителя.