В Киеве 75 мостов в аварийном состоянии

"75 мостов в перед аварийном состоянии, уставшие. Три - очень уставшие. Эти очень уставшие мосты и мост Патона, ни разу капитального ремонта не было, как сдали в эксплуатацию", - сказал он.



По словам Кличко, сейчас разрабатывается техническая документация для ремонта моста Патона, соединяющий правый и левый берега Днепра. В ужасном состоянии городов метро. Кроме того, Дарницкий мост до сих пор не на балансе города.



"Подольско-Воскресенский мост, который мы строим сейчас. Это мост, который будет соединять правый и левый берег в направлении Троещины. В этом году мы снимем с него ржавые конструкции. Работы идут", - рассказал мэр.



УНН ранее сообщал, что в ближайшее время повторно будет объявлен тендер на разработку технико-экономического обоснования метро на столичный жилой массив Троещина.