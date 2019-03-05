В Киеве 75 мостов в аварийном состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Киеве 75 мостов находятся в аварийном состоянии. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал мэр города Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"75 мостов в перед аварийном состоянии, уставшие. Три - очень уставшие. Эти очень уставшие мосты и мост Патона, ни разу капитального ремонта не было, как сдали в эксплуатацию", - сказал он.
По словам Кличко, сейчас разрабатывается техническая документация для ремонта моста Патона, соединяющий правый и левый берега Днепра. В ужасном состоянии городов метро. Кроме того, Дарницкий мост до сих пор не на балансе города.
"Подольско-Воскресенский мост, который мы строим сейчас. Это мост, который будет соединять правый и левый берег в направлении Троещины. В этом году мы снимем с него ржавые конструкции. Работы идут", - рассказал мэр.
УНН ранее сообщал, что в ближайшее время повторно будет объявлен тендер на разработку технико-экономического обоснования метро на столичный жилой массив Троещина.