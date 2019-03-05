У Києві 75 мостів в аварійному стані

"75 мостів в перед аварійному стані, втомлені. Три - дуже втомлені. Ці дуже втомлені мости і міст Патона, жодного разу капітального ремонту не було, як здали в експлуатацію", - сказав він.



За словами Кличка, зараз розробляється технічна документація для ремонту моста Патона, що з'єднує правий та лівий береги Дніпра. В жахливому стані міст метро. Крім того, Дарницький міст досі не є на балансі міста.



"Подільсько-Воскресенський міст, який ми будуємо зараз. Це міст, який буде з'єднувати правий і лівий берег в напрямку Троєщини. В цьому році ми знімемо з нього іржаві конструкції. Роботи йдуть", - розповів мер.



УНН раніше повідомляв, що найближчим часом повторно буде оголошено тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування метро на столичний житловий масив Троєщина.