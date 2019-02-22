Тендер на розробку ТЕО метро на Троєщину оголосять повторно

"Тендер на розробку ТЕО метро на Троєщину буде оголошено повторно найближчими днями. Наразі процедуру відмінено для оновлення деяких параметрів, відповідно до законодавства", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна обговорювала з Японією можливу участь японських компаній у будівництві метро на Троєщину в столиці. У результаті переговорів урядом України виділено 63,1 млн грн із Держбюджету 2016 року, а урядом Японії надано близько 900 млн доларів США пільгового кредиту для реалізації цього проекту метро на Троєщину, що передбачає 0,1% річних, 40 років на повернення кредиту,10 років пільгового періоду з оплати тіла кредиту.

Як повідомляв УНН, мер Києва Віталій Кличко заявляв, що будівництво метро на Троєщину можливо тільки після добудови Подільсько-Воскресенського мосту.