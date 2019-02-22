Тендер на разработку ТЭО метро на Троещину объявят повторно
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В ближайшее время повторно будет объявлен тендер на разработку технико-экономического обоснования метро на столичный жилой массив Троещина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
"Тендер на разработку ТЭО метро на Троещину будет объявлено повторно в ближайшие дни. Сейчас процедуру отменен для обновления некоторых параметров в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.
Напомним, Украина обсуждала с Японией возможном участии японских компаний в строительстве метро на Троещину в столице. В результате переговоров правительством Украины выделено 63,1 млн грн из госбюджета 2016 года, а правительством Японии предоставлено около 900 млн долларов США льготного кредита для реализации этого проекта метро на Троещину, что предусматривает 0,1% годовых, 40 лет на возврат кредита, 10 лет льготного периода по оплате тела кредита.
Как сообщал УНН, мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что строительство метро на Троещину возможно только после достройки Подольско-Воскресенского моста.