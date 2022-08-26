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В Киеве 31 августа состоится премьера украинского фильма "Снайпер. Белый ворон"

Киев • УНН

 • 447512 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. В столичном Доме кино 31 августа состоится премьера украинского фильма «Снайпер. Белый ворон» и творческая встреча с исполнителем одной из главных ролей, актером Романом Ясиновским, передает УНН.

В Киеве 31 августа состоится премьера украинского фильма "Снайпер. Белый ворон"

Детали

В среду, 31 августа, в 17:30 состоится премьера украинского фильма 2022 года «Снайпер. Белый ворон» и творческая встреча с исполнителем одной из главных ролей, актером Романом Ясиновским, известным ролями в фильмах «Киборги. Герои не умирают», «Круты 1918 год», «Трое», «Снайпер. Белый ворон». Формат встреч в Доме кино настроен прежде всего на зрителя, который может задать любые вопросы актеру и после просмотра фильма обсудить увиденное.

Модератор вечера – известная журналистка Татьяна Гончарова.

О фильме:

Снайпер. Белый ворон (Украина, 2022)

Режиссер: Марьян Бушан

Продолжительность: 100 мин

В ролях: Павел Алдошин, Марина Кошкина, Андрей Мостренко, Роман Ясиновский, Роман Семисал, Олег Драч, Олег Шульга…

2013 год. Пацифист-чудак Николай вместе со своей беременной женой Настей проводит экологический эксперимент. Супруги отказываются от вредных благ цивилизации, стремясь доказать человечеству, что жить в гармонии с природой в 21 веке возможно. Семья чудаков чувствует себя вполне счастливой, но их наивный мир рушится с началом войны на Донбассе. Боевики убивают беременную жену и полностью сжигают его дом. Николай вступает в добробат, в ряды снайперов и доказывает, что с ним следует считаться.

В съемках принимали участие военнослужащие и военная техника Международного центра НГУ и Северное ТРО Нацгвардии Украины. К массовым сценам присоединились около ста гвардейцев и около двух десятков единиц техники. Интересно, что впервые съемочную группу консультировала Линда Сегер, всемирно известный сценарный гуру, человек, апгрейдивший более 2 000 сценариев и написавший профессиональный бестселлер «Как хороший сценарий сделать великим».

Билеты можно приобрести на сайте: www.ukrdim-cinema.kyiv.ua, а узнать больше о событии - здесь.

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