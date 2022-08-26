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У Києві 31 серпня відбудеться прем'єра українського фільму "Снайпер. Білий ворон"

Київ • УНН

 • 447512 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. У столичному Будинку кіно 31 серпня відбудеться прем'єра українського фільму «Снайпер. Білий ворон» та творчу зустріч з виконавцем однієї з головних ролей, актором Романом Ясіновським, передає УНН.

У Києві 31 серпня відбудеться прем'єра українського фільму "Снайпер. Білий ворон"

Деталі

У середу, 31 серпня о 17:30 відбудеться прем'єра українського фільму 2022 року «Снайпер. Білий ворон» та творчу зустріч з виконавцем однієї з головних ролей, актором Романом Ясіновським, відомим ролями у фільмах «Кіборги. Герої не вмирають», «Крути 1918», «Троє», «Снайпер. Білий ворон». Формат зустрічей в Будинку кіно налаштований перш за все на глядача, який може задати будь-які питання акторові та після перегляду фільму обговорити побачене.

Модератор вечора – відома журналістка Тетяна Гончарова.

Про фільм:

Снайпер. Білий ворон (Україна, 2022)

Режисер: Мар'ян Бушан

Тривалість: 100 хв

У ролях: Павло Алдошин, Марина Кошкіна, Андрій Мостренко, Роман Ясіновський, Роман Семисал, Олег Драч, Олег Шульга…

2013 рік. Пацифіст-дивак Микола разом зі своєю вагітною дружиною Настею проводить екологічний експеримент. Подружжя відмовляється від шкідливих благ цивілізації, прагнучи довести людству, що жити в гармонії з природою у 21 столітті можливо. Сім’я диваків відчуває себе цілком щасливою, але їхній наївний світ руйнується з початком війни на Донбасі. Бойовики вбивають вагітну дружину і вщент спалюють його дім. Микола вступає в добробат, у лави снайперів і доводить, що з ним варто рахуватися.

У зйомках брали участь військовослужбовці та військова техніка Міжнародного центру НГУ і Північне ТРО Нацгвардії України. До масових сцен долучилося близько ста гвардійців та близько двох десятків одиниць техніки. Цікаво, що вперше знімальну групу консультувала Лінда Сегер, всесвітньо відомий сценарний гуру, людина, яка апгрейдила більше 2 000 сценаріїв та написала професійний бестселлер «Як хороший сценарій зробити великим».

Квитки можна придбати на сайті: www.ukrdim-cinema.kyiv.ua, а довідатись більше про подію - тут.

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