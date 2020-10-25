В Киеве 300 здоровых человек пытались получить больничные листы чтобы голосовать на дому - Клименко

“Вчера вечером мы проверяли заявления по Святошинскому району, где мы получили информацию, что 300 человек пытались получить больничные листы, листы о невозможности прийти на избирательные участки для того, чтобы комиссия пришла к ним домой для голосования... У нас есть собранная серьезная доказательная база, эти люди нормально перемещаются, не болеют и была попытка манипуляции и фальсификации”, — отметил он.

Напомним, в Украине в день выборов, 25 октября, уже открыто 6 уголовных производств по нарушениям, зарегистрированных во время проведения местных выборов.

Как ранее сообщалось в УНН, голосования на очередных местных выборов 25 октября началось на избирательных участках по всей стране с 8:00 и продлится до 20:00 без перерыва.

Это первые выборы, которые пройдут по новому Избирательному кодексу и на новой территориальной основе. Поэтому 25 октября избираются депутаты 22 областных, 119 районных, а также местных советов и их головы в 1439 общинах. Не состоятся выборы на временно оккупированных территориях Украины и в 18 общинах Донецкой и Луганской областей, где выборы на основании выводов областных военно-гражданских администраций не назначит Центральная избирательная комиссия, указали в ОПОРЕ. Второй тур выборов городских голов будет проводиться только в городах с числом избирателей более 75 тысяч человек (если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре).