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В Киеве 300 здоровых человек пытались получить больничные листы чтобы голосовать на дому - Клименко

В Киеве 300 здоровых человек пытались получить больничные листы чтобы голосовать на дому - Клименко

Киев  •  УНН

 • 10243 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Киеве 300 здоровых людей пытались получить больничные листы чтобы голосовать дома, что является попыткой манипуляции и фальсификации. Об этом во время брифинга сообщил председатель Национальной полиции Игорь Клименко, передает корреспондент УНН.

“Вчера вечером мы проверяли заявления по Святошинскому району, где мы получили информацию, что 300 человек пытались получить больничные листы, листы о невозможности прийти на избирательные участки для того, чтобы комиссия пришла к ним домой для голосования... У нас есть собранная серьезная доказательная база, эти люди нормально перемещаются, не болеют и была попытка манипуляции и фальсификации”, — отметил он.

Напомним, в Украине в день выборов, 25 октября, уже открыто 6 уголовных производств по нарушениям, зарегистрированных во время проведения местных выборов.

Как ранее сообщалось в УНН, голосования на очередных местных выборов 25 октября началось на избирательных участках по всей стране с 8:00 и продлится до 20:00 без перерыва.

Это первые выборы, которые пройдут по новому Избирательному кодексу и на новой территориальной основе. Поэтому 25 октября избираются депутаты 22 областных, 119 районных, а также местных советов и их головы в 1439 общинах. Не состоятся выборы на временно оккупированных территориях Украины и в 18 общинах Донецкой и Луганской областей, где выборы на основании выводов областных военно-гражданских администраций не назначит Центральная избирательная комиссия, указали в ОПОРЕ. Второй тур выборов городских голов будет проводиться только в городах с числом избирателей более 75 тысяч человек (если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре).

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