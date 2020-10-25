У Києві 300 здорових осіб намагалися отримати лікарняні листки аби голосувати вдома - Клименко

“Вчора ввечері ми перевіряли заяви по Святошинському району, де ми отримали інформацію, що 300 осіб намагалися отримати лікарняні листки, листки про неможливість прийти на виборчі дільниці для того, щоб комісія прийшла до них до дому для голосування... У нас є зібрана серйозна доказова база, що ці люди нормально переміщуються, не хворіють і була спроба маніпуляції та фальсифікації”, — зазначив він.

Нагадаємо, в Україні у день виборів, 25 жовтня, вже відкрито 6 кримінальних проваджень щодо порушень, зареєстрованих під час проведення місцевих виборів.

Як раніше повідомлялося в УНН, голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня розпочалося на виборчих дільницях по всій країні з 8:00 та триватиме до 20:00 без перерви.

Це перші вибори, що відбуватимуться за новим Виборчим кодексом та на новій територіальній основі. Тож 25 жовтня обираються депутати 22 обласних, 119 районних, а також місцевих рад та їх голови у 1439 громадах. Не відбудуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила Центральна виборча комісія, вказали в ОПОРІ. Другий тур виборів міських голів буде проводитися лише в містах із кількістю виборців понад 75 тисяч осіб (якщо жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів у першому турі).