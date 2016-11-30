В Киеве 19 декабря зажгут главную новогоднюю елку

"Зажжение главной елки состоится в понедельник, 19 декабря в 18:00 на Софиевской площади", - сообщили в КГГА.

Киевлян и гостей города ждут тематические фотозоны с изображением исторических мест столицы, персонажами древнего города и странами-победителями "Евровидения". Также столичная власть подготовила на новогодние каникулы 366 тематических спектаклей в театрах.

В коммунальных кинотеатрах будут организованы резиденции Святого Николая с ящиками пожеланий. Авторов лучших пожеланий наградят билетами на сеансы в кино.