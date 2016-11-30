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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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13:59 • 17992 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве 19 декабря зажгут главную новогоднюю елку

Киев • УНН

 • 9710 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. На Софиевской площади в Киеве 19 декабря в 18:00 состоится зажжение главной новогодней елки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.

В Киеве 19 декабря зажгут главную новогоднюю елку

"Зажжение главной елки состоится в понедельник, 19 декабря в 18:00 на Софиевской площади", - сообщили в КГГА.

Киевлян и гостей города ждут тематические фотозоны с изображением исторических мест столицы, персонажами древнего города и странами-победителями "Евровидения". Также столичная власть подготовила на новогодние каникулы 366 тематических спектаклей в театрах.

В коммунальных кинотеатрах будут организованы резиденции Святого Николая с ящиками пожеланий. Авторов лучших пожеланий наградят билетами на сеансы в кино.

Украинские Национальные Новости

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