У Києві 19 грудня запалять головну новорічну ялинку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. На Софіївській площі у Києві 19 грудня о 18:00 відбудеться запалення головної новорічної ялинки. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
“Засвічення головної ялинки відбудеться в понеділок, 19 грудня о 18:00 на Софійській площі”, — повідомили у КМДА.
На киян і гостей міста чекатимуть тематичні фотозони із зображенням історичних місць столиці, персонажами древнього міста та країнами-переможцями “Євробачення”. Також столична влада підготувала на новорічні канікули 366 тематичних вистав у театрах.
У комунальних кінотеатрах будуть організовані резиденції Святого Миколая зі скриньками побажань. Авторів найкращих побажань нагородять квитками на сеанси у кіно.