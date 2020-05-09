В Киеве во время тушения пожара в жилом доме было обнаружено тело мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Дарницком районе столицы во время тушения пожара в жилом доме было обнаружено тело мужчины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Так, 9 мая в 13:36 к спасателям поступило сообщение о пожаре по улице Гоголя, в Дарницком районе столицы.
“По прибытию на место пожара ближайших пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит одноэтажный жилой дом. Спасатели сразу приступили к тушению пожара и уже в 14:02 пожар был локализован, а в 14:13 — ликвидирован... во время ликвидации пожара было обнаружено тело человека мужского пола”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что на месте происшествия было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 13 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.
“Обстоятельства смерти человека и причину возгорания сейчас устанавливают правоохранительные органы”, — отмечается в сообщении.
Напомним, в Днепропетровской области пожар уничтожил дом на частном дворе.