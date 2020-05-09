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У Києві під час гасіння пожежі в житловому будинку було виявлено тіло чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. У Дарницькому районі столиці під час гасіння пожежі в житловому будинку було виявлено тіло чоловіка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

У Києві під час гасіння пожежі в житловому будинку було виявлено тіло чоловіка

Так, 9 травня о 13:36 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Гоголя, що у Дарницькому районі столиці.

“По прибуттю на місце пожежі найближчих пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить одноповерховий житловий будинок. Рятувальники одразу приступили до гасіння пожежі і вже о 14:02 пожежу було локалізовано, а о 14:13 — ліквідовано... під час ліквідації пожежі було виявлено тіло людини чоловічої статі”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місці події було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу Головного управління ДСНС України у Києві.

“Обставини смерті людини та причину загоряння наразі встановлюють правоохоронні органи”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині пожежа знищила будинок на приватному подвір’ї.

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