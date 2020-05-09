На Дніпропетровщині пожежа знищила будинок на приватному подвір'ї
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Сьогодні о 02:54 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння на вулиці Терновій селища Обухівка Дніпровського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
За вказаною адресою направлено відділення 3 державної пожежно-рятувальної частини 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині одноповерхової господарчої споруди.
Вогнем знищено господарче майно, а також пошкоджено конструкції будівлі на загальній площі 70кв.м.
Пожежу локалізовано о 03:34 та ліквідовано о 04:28.
Загиблих та постраждалих немає.
До гасіння займання залучено 5 людей особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, у Дніпрі згорів склад вторинної сировини.