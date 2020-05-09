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В Днепропетровской области пожар уничтожил дом на частном дворе

Киев • УНН

 • 14079 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Сегодня в 2:54 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения на улице Терновой поселка Обуховка Днепровского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области пожар уничтожил дом на частном дворе

По указанному адресу направлено отделение 3 государственной пожарно-спасательной части 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного хозяйственной постройки.

Огнем уничтожено хозяйственное имущество, а также повреждены конструкции здания на общей площади 70 кв.м.

Пожар локализован в 3:34 и ликвидирован в 4:28.

Погибших и пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, в Днепре сгорел склад вторсырья.

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