В китайском квартале Сиднея прогремел взрыв: 16 раненых

Известно, что взрыв прогремел на фуд-корте одного из ресторанов, где отдыхали люди. Среди 16 пострадавших был и двухлетний ребенок.

Причиной взрыва стала утечка газа, поэтому сейчас экстренные службы перекрыли значительную часть квартала, чтобы перекопать проезжую часть и ликвидировать утечку газа из труб.