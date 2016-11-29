В китайском квартале Сиднея прогремел взрыв: 16 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В сиднейском районе Чайнатаун прогремел взрыв, в результате которого 16 человек получили ранения и 200 человек эвакуировали, передает УНН со ссылкой на Nine News Sydney.
Известно, что взрыв прогремел на фуд-корте одного из ресторанов, где отдыхали люди. Среди 16 пострадавших был и двухлетний ребенок.
Причиной взрыва стала утечка газа, поэтому сейчас экстренные службы перекрыли значительную часть квартала, чтобы перекопать проезжую часть и ликвидировать утечку газа из труб.