У китайському кварталі Сіднею пролунав вибух: 16 поранених

Наразі відомо, що вибух прогримів на фуд-корті одного з ресторанів, де відпочивали люди. Серед 16 постраждалих була і дворічна дитина.

Причиною вибуху став витік газу, тому наразі екстрені служби перекрили значну частину кварталу, щоб перекопати проїжджу частину та ліквідувати витік газу з труб.