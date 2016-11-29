У китайському кварталі Сіднею пролунав вибух: 16 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У сіднейському районі Чайнатаун пролунав вибух, внаслідок якого 16 осіб було поранено та 200 осіб евакуйовано, передає УНН з посиланням на Nine News Sydney.
Наразі відомо, що вибух прогримів на фуд-корті одного з ресторанів, де відпочивали люди. Серед 16 постраждалих була і дворічна дитина.
Причиною вибуху став витік газу, тому наразі екстрені служби перекрили значну частину кварталу, щоб перекопати проїжджу частину та ліквідувати витік газу з труб.