В Китае заявили о готовности взаимодействия с ЕС для урегулирования войны в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Китай остается "твердым сторонником" мирного решения войны в Украине и готов взаимодействовать с ЕС для ее политического урегулирования. Об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Мао Нин, сообщает УНН со ссылкой на брифинг МИД страны.
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"Китай не является стороной украинского кризиса, но является твердым сторонником и активным поборником мирного разрешения кризиса. Мы готовы общаться и обмениваться мнениями со стороной ЕС по политическому урегулированию кризиса. Мы также надеемся, что ЕС продемонстрирует стратегическую автономию и политическую мудрость и сделает твердые шаги к достижению долгосрочного мира и безопасности в Европе", - сообщила пресс-секретарь.
Дополнение
Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН должен защищать положения и принципы Хартии ООН, а также играть конструктивную роль в установлении мира в Украине. Она призвала Пекин сдержать действия россии в Украине.
Напомним
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским перед визитом в Китай указала, что Украина будет важной темой на встрече с главой КНР Си Цзиньпином и другими китайскими чиновниками.