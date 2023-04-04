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У Китаї заявили про готовність взаємодії з ЄС для врегулювання війни в Україні

У Китаї заявили про готовність взаємодії з ЄС для врегулювання війни в Україні

Київ • УНН

 • 1831871 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Китай залишається "твердим прихильником" мирного вирішення війни в Україні і готовий взаємодіяти з ЄС для її політичного врегулювання. Про це заявила речниця міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, повідомляє УНН з посиланням на брифінг МЗС країни.

Цитата

"Китай не є стороною української кризи, але є твердим прихильником і активним поборником мирного вирішення кризи. Ми готові спілкуватися та обмінюватися думками зі стороною ЄС щодо політичного врегулювання кризи. Ми також сподіваємося, що ЄС продемонструє стратегічну автономію та політичну мудрість і зробить тверді кроки до досягнення довгострокового миру та безпеки в Європі", - повідомила речниця.

Доповнення

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Китай як постійний член Ради Безпеки ООН повинен захищати положення та принципи Хартії ООН, а також відігравати конструктивну роль у встановленні миру в Україні. Вона закликала Пекін стримати дії росії в Україні. 

Нагадаємо

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками розмови із Президентом України Володимиром Зеленським перед візитом до Китаю вказала, що Україна буде важливою темою на зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном та іншими китайськими високопосадовцями.

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