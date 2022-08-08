В Китае обнаружен новый тип вируса
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Ученые обнаружили новый генипавирус Langya (LayV) в Китае. Зафиксировано не менее 35 случаев заражения. Об этом УНН пишет со ссылкой на Синьхуа.
Детали
Первые случаи инфекции обнаружены в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань.
По словам ученых, девять из 35 случаев в Китае были инфицированы LayV с такими симптомами, как лихорадка, усталость и кашель.
До сих пор не было зарегистрировано ни одной смерти из-за LayV.
Вирус, об открытии которого было объявлено в письме редактору, опубликованному в New England Journal of Medicine 4 августа, обнаружили преимущественно у землеройок.
По словам исследователей, пока неизвестно, может ли вирус передаваться от человека к человеку.
LayV принадлежит к семейству Paramyxoviride, которые могут "заражать людей и вызывать смертельные заболевания".