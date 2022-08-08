У Китаї виявлено новий тип вірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Вчені виявили новий геніпавірус Langya (LayV) в Китаї. Зафіксовано щонайменше 35 випадків зараження. Про це УНН пише з посиланням на Сіньхуа.
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Перші випадки інфекції виявлені в китайських провінціях Шаньдун та Хенань.
За словами вчених, дев'ять із 35 випадків у Китаї, були інфіковані LayV з такими симптомами, як лихоманка, втома та кашель.
Досі не було зареєстровано жодної смерті через LayV.
Вірус, про відкриття якого було оголошено в листі редактору, опублікованому в New England Journal of Medicine 4 серпня, виявили переважно у землерийок.
За словами дослідників, поки що невідомо, чи може вірус передаватися від людини до людини.
LayV належить до сімейства Paramyxoviride, які можуть "заражати людей і викликати смертельні захворювання".