В Китае испытали гиперзвуковую ракету

Как утверждают эксперты, ракета может поражать объекты на расстоянии 483 км и нет конкурентов среди ракет класса "air-air".

Добавим, что длина летательного аппарата составляет 5,8 м, диаметром около 33 см.

Новая ракета имеет также обновленную систему спутниковой навигации.

Как сообщал УНН, Украина провела испытания новой ракеты.