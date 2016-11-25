В Китае испытали гиперзвуковую ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Китае провели испытания гиперзвуковой ракеты, дальность выстрела которой составляет 483 км, передает УНН со ссылкой на MEGA NEWS.
Как утверждают эксперты, ракета может поражать объекты на расстоянии 483 км и нет конкурентов среди ракет класса "air-air".
Добавим, что длина летательного аппарата составляет 5,8 м, диаметром около 33 см.
Новая ракета имеет также обновленную систему спутниковой навигации.
Как сообщал УНН, Украина провела испытания новой ракеты.