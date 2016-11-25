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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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13:59 • 17925 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Китае испытали гиперзвуковую ракету

Киев • УНН

 • 11613 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Китае провели испытания гиперзвуковой ракеты, дальность выстрела которой составляет 483 км, передает УНН со ссылкой на MEGA NEWS.

В Китае испытали гиперзвуковую ракету

Как утверждают эксперты, ракета может поражать объекты на расстоянии 483 км и нет конкурентов среди ракет класса "air-air".

Добавим, что длина летательного аппарата составляет 5,8 м, диаметром около 33 см.

Новая ракета имеет также обновленную систему спутниковой навигации.

Как сообщал УНН, Украина провела испытания новой ракеты.

Украинские Национальные Новости

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