У Китаї випробували гіперзвукову ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Китаї провели випробування гіперзвукової ракети, дальність пострілу якої становить 483 км, передає УНН з посиланням на MEGA NEWS.
Як переконують експерти, ракета може вражати об’єкти на відстані 483 км і немає конкурентів серед ракет класу "air-air".
Додамо, що довжина літального апарату становить 5,8 м, діаметром близько 33 см.
Нова ракета також має оновлену систему супутникової навігації.
Як повідомляв УНН, Україна провела випробування нової ракети.