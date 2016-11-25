У Китаї випробували гіперзвукову ракету

Як переконують експерти, ракета може вражати об’єкти на відстані 483 км і немає конкурентів серед ракет класу "air-air".

Додамо, що довжина літального апарату становить 5,8 м, діаметром близько 33 см.

Нова ракета також має оновлену систему супутникової навігації.

Як повідомляв УНН, Україна провела випробування нової ракети.