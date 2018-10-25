В Китае взрыв газа на шахте унес жизни пяти человек

Взрыв прогремел в 9:30 четверга на шахте, которая принадлежит городской угледобывающей компании "Шуанъин"



В связи с инцидентом, провинциальные и городские власти запустили план экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации. Официальные представители прибыли на место аварии для организации поисково-спасательных работ.

Все пострадавшие госпитализированы. Их жизни вне опасности.



На данный момент был спасен один человек, 5 погибли, 16 остаются заблокироваными под землей.



Напомним, 20 октярбя 22 горняка оказались заблокированы в одной из угольных шахт на востоке Китая в результате горного удара.



Напомним, в августе текущего года в результате аварии с выбросом угля и газа на шахте "Цзымуцзя" в поселке Шицяо города Паньчжоу провинции Гуйчжоу (юго-западный Китай) погибло 13 горняков.