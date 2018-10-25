В Китае взрыв газа на шахте унес жизни пяти человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Сегодня, пять человека погибли и еще два получили травмы в результате взрыва газа на одной из угольных шахт на территории города Нэйцзян провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Взрыв прогремел в 9:30 четверга на шахте, которая принадлежит городской угледобывающей компании "Шуанъин"
В связи с инцидентом, провинциальные и городские власти запустили план экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации. Официальные представители прибыли на место аварии для организации поисково-спасательных работ.
Все пострадавшие госпитализированы. Их жизни вне опасности.
На данный момент был спасен один человек, 5 погибли, 16 остаются заблокироваными под землей.
Напомним, 20 октярбя 22 горняка оказались заблокированы в одной из угольных шахт на востоке Китая в результате горного удара.
Напомним, в августе текущего года в результате аварии с выбросом угля и газа на шахте "Цзымуцзя" в поселке Шицяо города Паньчжоу провинции Гуйчжоу (юго-западный Китай) погибло 13 горняков.