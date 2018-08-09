Взрыв на шахте в Китае: количество погибших возросло втрое

Авария на угольной шахте "Цзымуцзя" произошла 6 августа около 21:10.



Через почти 50 часов непрерывной поисково-спасательной операции 8 августа около 23:00 спасателям удалось найти 9 безжизненных тел пропавших шахтеров.

Напомним, четыре горняка погибли, еще девять пропали без вести в результате выброса угля и газа на одной из шахт на территории города Паньчжоу провинции Гуйчжоу в юго-западном Китае.