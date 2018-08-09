Взрыв на шахте в Китае: количество погибших возросло втрое
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Вчера вечером были обнаружены 9 горняков, пропавших без вести в результате аварии с выбросом угля и газа на шахте "Цзымуцзя" в поселке Шицяо города Паньчжоу провинции Гуйчжоу (юго-западный Китай- ред). Все они не подавали признаков жизни. Таким образом, основная часть экстренных поисково-спасательных работ завершена, число погибших возросло до 13 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Авария на угольной шахте "Цзымуцзя" произошла 6 августа около 21:10.
Через почти 50 часов непрерывной поисково-спасательной операции 8 августа около 23:00 спасателям удалось найти 9 безжизненных тел пропавших шахтеров.
Напомним, четыре горняка погибли, еще девять пропали без вести в результате выброса угля и газа на одной из шахт на территории города Паньчжоу провинции Гуйчжоу в юго-западном Китае.