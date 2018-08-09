Вибух на шахті в Китаї: кількість загиблих зросла втричі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Вчора ввечері були виявлені 9 гірників, зниклих безвісти в результаті аварії з викидом вугілля і газу на шахті "Цзимуцзя" в селищі Шіцяо міста Паньчжоу провінції Гуйчжоу (південний Китай-ред). Всі вони не подавали ознак життя. Таким чином, основна частина екстрених пошуково-рятувальних робіт завершена, число загиблих зросло до 13 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Аварія на вугільній шахті "Цзимуцзя" сталася 6 серпня близько 21:10.
Через майже 50 годин безперервної пошуково-рятувальної операції 8 серпня близько 23:00 рятувальникам вдалося знайти 9 неживих тіл зниклих шахтарів.
Нагадаємо, четверо гірників загинули, ще дев'ять пропали безвісти в результаті викиду вугілля і газу на одній з шахт на території міста Паньчжоу провінції Гуйчжоу в південно-західному Китаї.