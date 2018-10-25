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У Китаї вибух газу на шахті забрав життя п'ятьох людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сьогодні, п'ять людей загинули і ще двоє отримали травми в результаті вибуху газу на одній з вугільних шахт на території міста Нейцзян провінції Сичуань на південному заході Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Вибух прогримів о 9:30 четверга на шахті, яка належить міській вугледобувній компанії "Шуан'ін"

У зв'язку з інцидентом, провінційні і міська влада запустили план екстреного реагування на надзвичайні ситуації. Офіційні представники прибули на місце аварії для організації пошуково-рятувальних робіт.

Всі постраждалі госпіталізовані. Їх життя поза небезпекою.

На даний момент був урятовано одну людину, 5 загинули, 16 залишаються заблокованими під землею.

Нагадаємо, 20 жовтня 22 гірника опинилися заблоковані в одній з вугільних шахт на сході Китаю в результаті гірського удару.

Нагадаємо, в серпні поточного року в результаті аварії з викидом вугілля і газу на шахті "Цзимуцзя" в селищі Шіцяо міста Паньчжоу провінції Гуйчжоу (південний Китай) загинуло 13 гірників.

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