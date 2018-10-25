У Китаї вибух газу на шахті забрав життя п'ятьох людей

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сьогодні, п'ять людей загинули і ще двоє отримали травми в результаті вибуху газу на одній з вугільних шахт на території міста Нейцзян провінції Сичуань на південному заході Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.