У Китаї вибух газу на шахті забрав життя п'ятьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сьогодні, п'ять людей загинули і ще двоє отримали травми в результаті вибуху газу на одній з вугільних шахт на території міста Нейцзян провінції Сичуань на південному заході Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Вибух прогримів о 9:30 четверга на шахті, яка належить міській вугледобувній компанії "Шуан'ін"
У зв'язку з інцидентом, провінційні і міська влада запустили план екстреного реагування на надзвичайні ситуації. Офіційні представники прибули на місце аварії для організації пошуково-рятувальних робіт.
Всі постраждалі госпіталізовані. Їх життя поза небезпекою.
На даний момент був урятовано одну людину, 5 загинули, 16 залишаються заблокованими під землею.
Нагадаємо, 20 жовтня 22 гірника опинилися заблоковані в одній з вугільних шахт на сході Китаю в результаті гірського удару.
Нагадаємо, в серпні поточного року в результаті аварії з викидом вугілля і газу на шахті "Цзимуцзя" в селищі Шіцяо міста Паньчжоу провінції Гуйчжоу (південний Китай) загинуло 13 гірників.