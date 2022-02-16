В Китае ученые разработали робота-няню для отслеживания развития плода

ukru
15 марта, 19:03 • 101682 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 131965 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117415 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111438 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101474 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 99025 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86216 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 119351 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125280 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126998 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

15 марта, 20:11 • 39063 просмотра
Илон Маск планирует отправить Starship на Марс в 2026 году

Илон Маск планирует отправить Starship на Марс в 2026 году

15 марта, 20:55 • 13103 просмотра
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 24619 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 27268 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 43636 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 119353 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 119605 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 257799 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 287260 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 223705 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103403 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 125280 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110192 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127554 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129668 просмотра
Актуальное
В Китае ученые разработали робота-няню для отслеживания развития плода

В Китае ученые разработали робота-няню для отслеживания развития плода

Киев • УНН

 • 16141 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Исследователи Сучжоу разработали няню-робота с искусственным интеллектом. Он следит за мышиными эмбрионами в искусственной матке. В будущем планируется, что эта технология поможет решить проблему низкой рождаемости у людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.

Детали

Известно, что этот механизм называется искусственная матка, или “Устройство для долгосрочного культивирования эмбрионов”. Это контейнер, заполненный питательными жидкостями (пластиковая сумка-матка со смесью теплой воды и солей, схожей по составу с амниотической жидкостью, которая окружает эмбрион в утробе в естественных условиях). Жидкость вдыхается и проглатывается плодом, так же как это обычно происходит.

Литры смеси постоянно проходят через искусственную матку и этим обеспечивают непрерывную подачу кислорода и питательных веществ.

В таких контейнерах уже растут эмбрионы мышей.

Инженеры считают, что искусственный интеллект лучше своих предшественников-людей, ведь он способен отслеживать развитие эмбрионов животных с высокой точностью.

Робот использует фотографический процесс, создавая четкие изображения разной глубины, быстро переключаясь между различными объективами.

Основная цель технологии — лучше понять происхождение жизни и эмбриональное развитие человека.

Как отмечается, она также обеспечит теоретическую основу для преодоления врожденных дефектов и других серьезных проблем.

Добавим

Международное право запрещает экспериментальные исследования человеческих эмбрионов после двух недель развития, но Китай надеется, что скоро будут внесены изменения.

В настоящее время Китай столкнулся с одним из крупнейших спадов рождаемости в мире, поскольку число новорожденных сократилось почти вдвое за последние пять лет.

Напомним

В Японии роботы помогают пенсионерам передвигаться по улицам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Технологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы