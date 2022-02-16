В Китае ученые разработали робота-няню для отслеживания развития плода
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Исследователи Сучжоу разработали няню-робота с искусственным интеллектом. Он следит за мышиными эмбрионами в искусственной матке. В будущем планируется, что эта технология поможет решить проблему низкой рождаемости у людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.
Детали
Известно, что этот механизм называется искусственная матка, или “Устройство для долгосрочного культивирования эмбрионов”. Это контейнер, заполненный питательными жидкостями (пластиковая сумка-матка со смесью теплой воды и солей, схожей по составу с амниотической жидкостью, которая окружает эмбрион в утробе в естественных условиях). Жидкость вдыхается и проглатывается плодом, так же как это обычно происходит.
Литры смеси постоянно проходят через искусственную матку и этим обеспечивают непрерывную подачу кислорода и питательных веществ.
В таких контейнерах уже растут эмбрионы мышей.
Инженеры считают, что искусственный интеллект лучше своих предшественников-людей, ведь он способен отслеживать развитие эмбрионов животных с высокой точностью.
Робот использует фотографический процесс, создавая четкие изображения разной глубины, быстро переключаясь между различными объективами.
Основная цель технологии — лучше понять происхождение жизни и эмбриональное развитие человека.
Как отмечается, она также обеспечит теоретическую основу для преодоления врожденных дефектов и других серьезных проблем.
Добавим
Международное право запрещает экспериментальные исследования человеческих эмбрионов после двух недель развития, но Китай надеется, что скоро будут внесены изменения.
В настоящее время Китай столкнулся с одним из крупнейших спадов рождаемости в мире, поскольку число новорожденных сократилось почти вдвое за последние пять лет.
Напомним
В Японии роботы помогают пенсионерам передвигаться по улицам.