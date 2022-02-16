У Китаї вчені розробили робота-няню для відстежування розвитку плоду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Дослідники Сучжоу розробили няню-робота зі штучним інтелектом. Він стежить за мишачими ембріонами в штучній матці. У майбутньому планують, що ця технологія допоможе вирішити проблему низької народжуваності у людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на South China Morning Post.
Деталі
Відомо, що цей механізм називається штучна матка, або “Пристрій для довгострокового культивування ембріонів”. Це контейнер, заповнений поживними рідинами (пластикова сумка-матка з сумішшю теплої води та солей, схожої за складом з амніотичною рідиною, що оточує ембріон в утробі в природних умовах). Рідина вдихається і проковтується плодом, так само як це зазвичай відбувається.
Літри суміші постійно проходять через штучну матку й цим забезпечують безперервну подачу кисню та поживних речовин.
У таких контейнерах вже зростають ембріони мишей.
Інженери вважають, що штучний інтелект краще за своїх попередників-людей, адже він здатний відстежувати розвиток ембріонів тварин із високою точністю.
Робот використовує фотографічний процес, створюючи чіткі зображення різної глибини, швидко перемикаючись між різними об’єктивами.
Основна мета технології — краще зрозуміти походження життя та ембріональний розвиток людини.
Як зазначається, вона також забезпечить теоретичну основу для подолання вроджених дефектів та інших серйозних проблем.
Додамо
Міжнародне право забороняє експериментальні дослідження людських ембріонів після двох тижнів розвитку, але Китай сподівається, що скоро будуть внесені зміни.
Наразі Китай зіткнувся з одним із найбільших спадів народжуваності у світі, оскільки кількість новонароджених скоротилася майже вдвічі за останні п’ять років.
Нагадаємо
У Японії роботи допомагають пенсіонерам пересуватися вулицями.