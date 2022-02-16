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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 60478 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

У Японії роботи допомагають пенсіонерам пересуватися вулицями

У Японії роботи допомагають пенсіонерам пересуватися вулицями

Київ • УНН

 • 17610 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. У Японії, в січні 2022 року, вулицями почали курсувати швидкісні одномісні роботи RakuRo. В маршрут включені деякі установи та три клініки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Як зазначається, робота можна викликати за допомогою гаджета, вказавши час та місце, яке потрібно відвідати.

Розробка має шість камер, п’ять датчиків і кнопку аварійного “стопу”, що робить пересування безпечним.

Також технологія реагує на зміни у навколишньому середовищі, зупиняється перед тим, як спалахне червоне світло світлофора і бачить перешкоди.

Нагадаємо 

У Японії створили “смарт-маску” для пожежників. Вона допоможе рятувальникам знайти людей у ​​задимлених приміщеннях.

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