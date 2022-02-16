У Японії роботи допомагають пенсіонерам пересуватися вулицями
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У Японії, в січні 2022 року, вулицями почали курсувати швидкісні одномісні роботи RakuRo. В маршрут включені деякі установи та три клініки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Як зазначається, робота можна викликати за допомогою гаджета, вказавши час та місце, яке потрібно відвідати.
Розробка має шість камер, п’ять датчиків і кнопку аварійного “стопу”, що робить пересування безпечним.
Також технологія реагує на зміни у навколишньому середовищі, зупиняється перед тим, як спалахне червоне світло світлофора і бачить перешкоди.
Нагадаємо
У Японії створили “смарт-маску” для пожежників. Вона допоможе рятувальникам знайти людей у задимлених приміщеннях.