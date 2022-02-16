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15 марта, 19:03 • 101737 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132073 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117474 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111493 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101517 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 99143 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86304 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 119395 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125301 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127002 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Японии роботы помогают пенсионерам передвигаться по улицам

В Японии роботы помогают пенсионерам передвигаться по улицам

Киев • УНН

 • 17609 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Японии, в январе 2022 года, по улицам начали курсировать скоростные одноместные роботы RakuRo. В маршрут включены некоторые учреждения и три клиники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как отмечается, робота можно вызвать с помощью гаджета, указав время и место, которое нужно посетить.

Разработка имеет шесть камер, пять датчиков и кнопку аварийного “стопа”, что делает передвижение безопасным.

Также технология реагирует на изменения в окружающей среде, останавливается перед тем, как вспыхнет красный свет светофора и видит помехи.

Напомним

В Японии создали “смарт-маску” для пожарных. Она поможет спасателям найти людей в задымленных помещениях.

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