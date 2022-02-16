В Японии роботы помогают пенсионерам передвигаться по улицам
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Японии, в январе 2022 года, по улицам начали курсировать скоростные одноместные роботы RakuRo. В маршрут включены некоторые учреждения и три клиники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Как отмечается, робота можно вызвать с помощью гаджета, указав время и место, которое нужно посетить.
Разработка имеет шесть камер, пять датчиков и кнопку аварийного “стопа”, что делает передвижение безопасным.
Также технология реагирует на изменения в окружающей среде, останавливается перед тем, как вспыхнет красный свет светофора и видит помехи.
Напомним
В Японии создали “смарт-маску” для пожарных. Она поможет спасателям найти людей в задымленных помещениях.