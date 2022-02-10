У Японії розробили “смарт-маску” для пожежників
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Японії створили “смарт-маску” для пожежників. Вона допоможе рятувальникам знайти людей у задимлених приміщеннях. Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK.
Деталі
Компанія-виробник електроніки NEC розробила маску для пожежників. Вона обладнана інфрачервоним діапазоном, що скоординує рятувальника у темряві і той зможе знайти людину, якій потрібна допомога.
В компанії повідомили, що маска особливо корисна в екстрених ситуаціях, коли важлива кожна секунда.
Зображення передаються на невеликий дисплей, розташований перед очима. Пристрій може видавати на нього необхідні дані, у тому числі скільки кисню залишилося в балонах.
Також маска передає зображення головнокомандувачам, що дозволить їм постійно бути на зв’язку з рятувальниками.
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