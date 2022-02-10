В Японии разработали “смарт-маску” для пожарных
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Японии создали “смарт-маску” для пожарных. Она поможет спасателям найти людей в задымленных помещениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.
Детали
Компания-производитель электроники NEC разработала маску для пожарных. Она оборудована инфракрасным диапазоном, что скоординирует спасателя в темноте и тот сможет найти человека, которому нужна помощь.
В компании сообщили, что маска особенно полезна в экстренных ситуациях, когда важна каждая секунда.
Изображения передаются на небольшой дисплей, расположенный перед глазами. Устройство может выдавать на него необходимые данные, в том числе сколько кислорода осталось в баллонах.
Также маска передает изображение главнокомандующим, что позволит им постоянно быть на связи со спасателями.
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