В Китае в результате пожара в отеле погибли 18 человек

Так, пожар произошел в отеле Beilong Hot Spring в курортном районе Сан-Айленд в Харбине. Пожар начался в 4:36 утра и был потушен в 7:50.

В результате пожара 16 человек погибли на месте, еще двое умерли в больнице. Также 19 человек получили ранения. В общей сложности, из отеля эвакуировали 70 человек. Причина возгорания пока выясняется.

Напомним, число жертв лесных пожаров в Греции достигло 96 человек.