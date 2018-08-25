В Китае в результате пожара в отеле погибли 18 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В китайском городе Харбин произошел пожар в отеле, в результате чело погибли 18 человек. Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.
Так, пожар произошел в отеле Beilong Hot Spring в курортном районе Сан-Айленд в Харбине. Пожар начался в 4:36 утра и был потушен в 7:50.
В результате пожара 16 человек погибли на месте, еще двое умерли в больнице. Также 19 человек получили ранения. В общей сложности, из отеля эвакуировали 70 человек. Причина возгорания пока выясняется.
Напомним, число жертв лесных пожаров в Греции достигло 96 человек.