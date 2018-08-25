У Китаї в результаті пожежі в готелі загинули 18 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У китайському місті Харбін сталася пожежа в готелі, в результаті чоло загинули 18 осіб. Про це повідомляє The Washington Post, передає УНН.
Так, пожежа сталася в готелі Beilong Hot Spring в курортному районі Сан-Айленд в Харбіні. Пожежа почалася в 4:36 ранку і була ліквідована о 7:50.
В результаті пожежі 16 людей загинули на місці, ще двоє померли в лікарні. Також 19 осіб отримали поранення. В цілому, з готелю евакуювали 70 осіб. Причина спалаху поки з'ясовується.
Нагадаємо, число жертв лісових пожеж в Греції досягло 96 осіб.