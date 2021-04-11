В Китае предлагают смешивать вакцины для повышения эффективности
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Власти Китая официально рассматривает вопрос смешивания вакцин против COVID-19 как способа дальнейшего повышения эффективности вакцин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что китайские вакцины отстают от других, включая Pfizer и Moderna, с точки зрения эффективности.
“Рассматривается возможность прививки вакцинами различных технических направлений”, — сказал Гао Фу, директор Китайских центров по контролю и профилактике заболеваний.
Гао сказал, что принятие мер для “оптимизации” процесса вакцинации, включая изменение количества доз и длительности между дозами, является “определенным” решением вопросов эффективности.
Китай разработал четыре отечественные вакцины, утвержденные для общего пользования, и еще, вероятно, произведет 3 миллиарда доз до конца года.
Цитата
“Как улучшить уровень защиты вакцин — это проблема, которая требует от мировых ученых ее рассмотреть”, — сказал Гао, предложив смешивать вакцины и корректировать методы иммунизации.
Дополнительно
Установлено, что вакцина против COVID-19 разработана китайской компанией Sinovac, имеет коэффициент эффективности чуть выше 50% при бразильских клинических исследований. В отдельном исследовании, проведенном в Турции, указано, что оно было эффективным на 83,5%.
Напомним
Согласно статистики ВОЗ — в Китайской Народной Республике 103066 случаев болезни, 4853 человека погибли.