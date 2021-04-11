У Китаї визнали недостатньою ефективність своїх вакцин проти COVID-19

Деталі

За його словами, китайські вакцини недостатньо ефективно захищають. Зараз влада офіційно розглядає питання, чи слід використовувати вакцини різних технічних виробництв для процесу імунізації.

Видання вказує, що Пекін уже розподілив сотні мільйонів доз препарату в інші країни. Також Китай намагався викликати сумніви в ефективності західних вакцин.

Як установили дослідники з Бразилії, ефективність препарату китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech Ltd. — на рівні 50,4%. Водночас за даними самої компанії, важкому перебігу COVID-19 препарат запобігає на 80%.

Дві інші вакцини китайської корпорації Sinopharm демонструють ефективність у 79,3% та 72,5%. Відповідний показник вакцини китайського біофармацевтичного гіганта — CanSino — на позначці у 65%.

Використання іноземних препаратів для щеплень проти коронавірусу в Китаї поки не схвалено.

Нагадаємо

Згідно статистики ВООЗ — у Китайській Народній Республіці 103 066 випадків хвороби, 4 853 людини загинули.