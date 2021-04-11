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В Китае признали недостаточной эффективность своих вакцин против COVID-19

В Китае признали недостаточной эффективность своих вакцин против COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, который отвечает за медицинские вопросы в стране, признал, что эффективность китайских вакцин от коронавируса — низкая. Говорит, что чиновники рассматривают вариант смешивать разные препараты, чтобы достичь лучшей эффективности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Детали

По его словам, китайские вакцины недостаточно эффективно защищают. Сейчас власти официально рассматривают вопрос, следует ли использовать вакцины различных технических производств для процесса иммунизации.

Издание указывает, что Пекин уже распределил сотни миллионов доз препарата в другие страны. Также Китай пытался вызвать сомнения в эффективности западных вакцин.

Как установили исследователи из Бразилии, эффективность препарата китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd. — на уровне 50,4%. В то же время по данным самой компании, в тяжелом течении COVID-19 препарат предотвращает на 80%.

Две другие вакцины китайской корпорации Sinopharm демонстрируют эффективность в 79,3% и 72,5%. Соответствующий показатель вакцины китайского биофармацевтической гиганта — CanSino — на отметке в 65%.

Использование иностранных препаратов для прививок против коронавируса в Китае пока не одобренно.

Напомним

Согласно статистике ВОЗ — в Китайской Народной Республике 103 066 случаев заболевания, 4 853 человека погибли.

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